戦争終結に向けた和平案をめぐり、アメリカとウクライナの代表団が会合を行いました。ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、訪問先のドイツ・ベルリンでアメリカのトランプ政権のウィトコフ特使らと会談したと、自身のSNSで明らかにしました。会談には、ウクライナ側で交渉を率いるウメロフ国家安全保障・国防会議書記も参加し、「安全の保証」について協議したとみられます。ウクライナ側は、NATO（北大西洋条約機構）への加盟