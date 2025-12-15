【ラ・リーガ第16節】(メンディソロッサ)アラベス 1-2(前半0-1)R・マドリー<得点者>[ア]カルロス・ビセンテ(68分)[R]キリアン・ムバッペ(24分)、ロドリゴ・ゴエス(76分)<警告>[ア]ビクター・パラダ(6分)、アブデ・レバッハ(89分)、アンデル・ゲバラ(90分+3)[R]ビニシウス・ジュニオール(80分)観衆:19,290人