ラ・リーガ 25/26の第16節 アラベスとレアル・マドリードの試合が、12月15日05:00にメンディソローサにて行われた。 アラベスはルーカス・ボイエ（FW）、アブデ・レバッハ（FW）、デニス・スアレス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、ロドリゴ（FW）らが先発に名を連ね