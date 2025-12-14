「シロ（SHIRO）」が、韓国・ソウル特別市内の「ザ・現代ソウル（THE HYUNDAI SEOUL）」でポップアップを12月17日まで開催している。【画像をもっと見る】シロは、今年4月に韓国1号店を聖水（ソンス）にオープン。今月10日にはロッテワールドモール内に2号店を開店するなど、韓国国内での事業を拡大している。今回のポップアップは、2号店と同じくDRAWERSの小倉寛之氏が設計を担当。資源を無駄にしない現地の人々の姿勢から