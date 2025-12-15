卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は14日、男子シングルスの決勝が行われ、世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）が同4位のトルルス・モーレゴード（スウェーデン）と対戦。ゲームカウント4－2で勝利し、悲願の初優勝を飾った。試合後、張本智は激闘となった決勝を振り返り、喜びをかみしめながらファンへの感謝を伝えた。 ■パリ銀撃破で“4度目の正直” これまでWTTファイナルズで3度の