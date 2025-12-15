― ダウは245ドル安と3日ぶりに反落、AIバブルへの警戒感からハイテク株を中心に売り優勢 ― ＮＹダウ 48458.05 ( -245.96 ) Ｓ＆Ｐ500 6827.41 ( -73.59 ) ＮＡＳＤＡＱ 23195.17 ( -398.69 ) 米10年債利回り4.186 ( +0.036 ) ＮＹ(WTI)原油 57.44 ( -0.16 ) ＮＹ金 4328.3 ( +15.3 ) ＶＩＸ指数15.74 ( +0.89 ) シカゴ日経225先物 (円建て)50010 ( -750 )