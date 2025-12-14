連絡しても彼氏からの返信がない、返信がくるのはかなり時間が経ってからということが増えてくると「冷められた？」と不安になるもの。そこで今回は、男性があまり連絡してくれなくなる「理由」を紹介します。もともと連絡不精なタイプだからもしかしたら彼氏はもともと連絡不精なタイプだったということが考えられます。交際当初は好きな女性をモノにしようと頑張って小まめに連絡をしていただけで、交際を経て打ち解けてきた段階