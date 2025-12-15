私はJR帯広駅前に来ています。帯広市では14日の午後から雪が降り始め、15日朝の積雪は56センチとなっています。私は14日の夕方も同じ場所に来たんですけれども、後ろのあたりは雪は積もっていなくて普通に歩けるくらいだったんですが、15日になって完全に雪で覆われてしまっているような状況です。このあたりも非常に雪が積もっておりまして、メジャーで測ってみると約40センチくらい積もっているのが分かります。交通にも影