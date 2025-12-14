夫の行動に「なんか変だな…」と感じた瞬間はありませんか？夫婦それぞれの生活リズムが変わると、距離が生まれやすくなります。その変化が“自然な変化”なのか、それとも“不倫の始まり”なのか、判断がつきにくいことも。そこで今回は、多くの女性が経験している「最初の違和感」を紹介します。態度がやわらかくなる急に優しくなった、家事を手伝ってくれるようになった。こうした夫の“謎の優しさ”は、一見いい変化に見えます