「あのとき、どうしてあの彼を選んだんだろ…？」冷静になってから気づく恋の“違和感”。実はその背景には、自己肯定感の揺らぎが影響していることがあるんです。そこで今回は、心が疲れているときほど選びがちな男性像を解説します。“必要としてくれる”男性に過剰に惹かれてしまう自己肯定感が落ちていると、男性の「君じゃないとダメな」という言葉が魔法のように響きます。頼られることで自分の価値を確認できるような感覚に