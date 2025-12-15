元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が15日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「今日からはじまる地元鹿児島にある吉野公園の【LUMI Satuma2025】」と書き出した柏木。イルミネーションに囲まれた姿をアップした。「イルミネーション点灯式に参加させていただきました」と報告。「とにかく広い！綺麗！！スケートリンクやキッチンカーもあって何通りもの楽しみ方ができます2/25まで開催していますの