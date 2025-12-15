気象庁＝東京都港区急速に発達する低気圧の影響で天気が大荒れになるとして、気象庁は15日、北日本と北陸地方で16日にかけて暴風や暴風雪、高波に警戒するよう呼びかけた。北海道では15日は大雪による交通障害の恐れがあり、高潮への厳重な警戒も必要だ。気象庁によると、北海道付近にある前線を伴った低気圧が急速に発達しながら北北東へ進んでいる。北日本を中心に非常に強い風が吹き、強い雪の降っている所がある。低気圧は