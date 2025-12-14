歳を重ねるほど、ダイエットしても腰まわりの贅肉が“なかなか落ちない”と感じる人は多いはず。その背景には、お腹の奥の筋肉がうまく働かなくなることで、下腹や脇腹がぽっこりしやすくなることが関係しているんです。そこで今回は、腹筋の衰えを無理なくカバーしながら、お腹を薄く引き込む力を高めてくれるピラティスの簡単エクササイズ【シングルレッグストレッチ・ピラティス】を紹介します。腰まわりが落ちにくいのは“腹筋