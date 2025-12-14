気軽に着られるスウェットは、冬のワードローブで欠かせない存在。でも、形や素材の選び方を間違えると、どこか古く見えたり、全体が重たく感じられたりすることなってしまうのです。特に大人世代は、シルエットや質感の差がそのまま“若見え”と“おば見え”を分けるポイントに。そこで今回は、ありがちな「おば見えスウェットコーデ」を今日から使える更新のヒントとともに紹介します。▲ゆるすぎる形・くたびれた質感・細身同士