「ほんとに私のこと好きなの？」ふとした瞬間にそんな不安がよぎること、ありますよね。言葉は優しいのに、本気なのかは分からない。そんな迷いが生まれたときこそ、男性の“行動”に注目するのが正解です。そこで今回は、男性が本命の女性だけに見せてしまう“ガチ恋サイン”を紹介します。会話のテンポが“あなた中心”に変わる本命の女性と話すとき、男性は自然と集中モードに入ります。話をちゃんと聞いてくれる、間を合わせて