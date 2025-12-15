大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)で天才絵師・喜多川歌麿を演じた染谷将太。横浜流星演じた“蔦重”こと蔦屋重三郎とコンビを組んで才能を開花させ、世間に認められる天才絵師へと成長した歌麿を演じきった染谷に、12月14日に放送された最終回の撮影エピソードなどを聞いた。大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』最終回の場面写真江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿