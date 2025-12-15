TBSの人気スポーツコンテンツが集結する『大晦日オールスター体育祭』が、TBS系にて12月31日16時30分から7時間超にわたり放送されることが決まった（16時30分〜18時は一部地域を除く）。MCはバナナマンの設楽統と日村勇紀。【写真】『SASUKE』今回は初の2夜連続“ミスターSASUKE”も気合十分！今回で2年連続の放送となる同番組は、TBSがこれまでに生み出してきた『SASUKE』の超難関ステージや、『最強スポーツ男子頂上決戦』