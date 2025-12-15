漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」の決勝審査員が14日、明らかになった。同日、テレビ朝日系で放送された事前特番「M-1グランプリ 俺たちだって面白い！1万組のエントリー物語」内で発表された。 【写真】敗者復活戦の審査員5人新たにダイアン・ユースケが加わる 決勝審査員は、礼二（中川家）、海原ともこ（海原やすよ ともこ）、博多大吉（博多華丸・大吉）、塙宣之（ナイツ）、柴田英嗣（アンタッチャ