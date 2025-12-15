福岡県柳川市で14日、今シーズン初めての「福岡有明のり」の入札会が開かれました。福岡県柳川市で14日、今シーズン初めての「のりの入札会」が開かれました。入札会には全国から51社の買い付け業者ら約230人が参加し、のりの色やつや、香り、味などを評価しました。14日に出品されたのりは約8000万枚で、福岡有明海漁連によりますと、今シーズンは海水温が高かった影響で史上最も遅い「種付け」と「初摘み」と