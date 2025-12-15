三笘薫はリバプール戦で約30分間プレーしたイングランド・プレミアリーグ、ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫が、現地時間12月13日に行われたリーグ第16節リバプール戦で約2か月半ぶりに実戦復帰を果たした。試合後、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は「彼は良い状態にあるように見えた」と話したと現地メディア「The Argus」が伝えている。三笘は9月27日のチェルシー戦で足首を負傷。この試合が約2か月半ぶり