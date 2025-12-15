千葉は準決勝、決勝をホームで戦ったジェフユナイテッド千葉は12月13日、J1昇格プレーオフ決勝で徳島ヴォルティスに1-0で勝利し、17年ぶりとなるJ1昇格を決めた。2025シーズンのJ2リーグを3位で終えた千葉は、今回のプレーオフ準決勝、そして決勝をホームのフクダ電子アリーナで戦うことができた。決勝の徳島戦でもフクダ電子アリーナの雰囲気はチームを力強く支え続けたが、選手達がピッチに姿を現す直前に全貌が明らかになっ