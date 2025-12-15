滋賀のロメロ・フランク「日本で長くサッカーできているので、何かに貢献できたら」レイラック滋賀FCは12月14日、J3・JFL入れ替え戦の第2戦でアスルクラロ沼津と1-1で引き分けた。第1戦では3-2で勝利しているため、2戦合計4-3でJ3参入が決定。38歳のMFロメロ・フランクは、第1戦で勝ち越し弾を決めるなど貢献。滋賀県初のJクラブ誕生に「それができて、すごくホッとした」と語った。1点リードでこの試合を迎えた滋賀だが、「自