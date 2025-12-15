14日、オーストラリア・シドニー東部の有名観光地ボンダイビーチで、武装した容疑者らが銃を乱射し、少なくとも12人が死亡するなど、多数の死傷者が出た。現地メディアのシドニー・モーニング・ヘラルドなどによると、同日午後6時40分ごろ（日本時間午後4時40分）、ボンダイビーチ中心部のキャンベル・パレード付近で、武装した容疑者2人が約10分間にわたり銃を発射した。オーストラリア警察は現場で容疑者らの身柄を直ちに確保し