中日対立により両国間の軍事的緊張が高まる中、高市早苗首相が台湾有事の際の軍事介入を示唆した発言は「アドリブ」だったことが明らかになったと、日本のメディアが伝えた。14日付の朝日新聞と毎日新聞によると、11月7日の衆議院予算委員会で、岡田克也（立憲民主党）議員の質問に対し、高市首相には事前に内閣官房が用意した応答要領があった。その内容は「台湾有事という仮定の質問にお答えすることは差し控える」というものだ