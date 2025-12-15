NYの超高層レジデンスでセレブ生活を送る松居一代が約7年ぶりにテレビ出演。芸能界に入ろうと思った意外な理由を明かした。【映像】松居一代が暮らす大豪邸や「綺麗」モデルだった10代頃の姿12月12日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#15が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー