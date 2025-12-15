ハロウィンパーティー用に手作りした、あるキャラクターの仮装がInstagramで大きな反響を呼んでいる。投稿したのはりおランド(@rioland.0421)さん。この投稿には330.2万表示、10.3万いいねが集まり、「いいパパだよね！いっつも全力で！絶対楽しい家庭だよー」「こりゃー子どもたちはパパを好きになりますね♪」「見ていて笑顔になれます」などのコメントが寄せられた。ダンボールで作られた大作の制作秘話を聞いた。【写真】ト