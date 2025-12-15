赤羽〜大宮間で武蔵浦和のみに停車JR東日本は2025年12月12日（金）、来年3月14日（土）に実施するダイヤ改正で、埼京線の通勤快速を増発すると発表しました。【画像】これが増発される埼京線「通勤快速」の運転時刻です埼京線の通勤快速は、赤羽〜大宮間で武蔵浦和のみに停車する速達性が高い列車です。増発される通勤快速は、平日朝通勤時間帯の川越発新宿行きとなります。JR東日本大宮支社によると、「現行の各駅停車1本を