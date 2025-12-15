12月14日、柿谷曜一朗氏の引退試合がセレッソ大阪の本拠地・ヨドコウ桜スタジアムで開催された。OSAKA PINK（柿谷氏の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）に分かれて試合が行なわれたなか、主役の柿谷氏が劇的な決勝点を含む２ゴールを挙げる千両役者ぶりを発揮。PINKが本田圭佑監督が率いるBLUEを４−３で破った。２万749人のサポーターの前で、大阪の両雄が熱戦を繰り広げ、ダービーの魅力を