●午後になるほど晴れ間が広がるも、日ざしの割に空気は冷たい●あす16日(火)から再び天気下り坂。洗濯物はきょう15日(月)のうちに●週末にかけて気温上昇。この時期にしては暖かい日が多くなる見通し＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう14日(日)までの雨の原因となった低気圧は、この時間にかけて東へ遠ざかっていますが、まだ北風の流れ込みが強く、県内は日本海側を中心に雲の多い空模様となっています。 この先、大陸からの高