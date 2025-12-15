昨夜から雪が降り続いている北見です。15日午前4時までの12時間で降った雪の量は41センチとなりました。ここは歩道なんですが、歩いてみますと足がもうすっかり埋もれてしまうような、そんなものすごい雪になっています。そしてこちら、私たちが取材で使う車なんですが、すっかり雪で埋もれてしまいまして、駐車場から出ることができません。取材に行けないような状態になっています。ここは駅前なので普段であれば人がたくさん歩