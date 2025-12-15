きょう・１５日（月）は、急速に発達した低気圧が、北海道の東へと達する見込みです。北海道の大雪や暴風雪は、午前中までがピークと見られますが、夕方までは、それぞれ厳重な警戒が必要です。東北から北陸にかけての日本海側は、山沿いを中心に雪が強まり、平地でも雪が降りますが、午後は次第に範囲は狭くなるでしょう。一方、西からは高気圧が張り出してくるため本州付近は西高東低の冬型の気圧配置となる見込みです。東日本か