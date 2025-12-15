14日夕方、福岡市のみずほペイペイドーム付近で、男女2人が男に刃物のようなもので刺された事件で、警察は先ほど、この事件にかかわったとみられる30代の男から事情を聴いていると発表しました。警察や消防によりますと、14日午後5時すぎ、福岡市中央区にある「BOSS E・ZO FUKUOKA」で「女性が背中から刺されている」と消防に通報がありました。刺されたのは男女2人で、福岡市の男性（44）が先に隣接するペイペイドーム1階駐