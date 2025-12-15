突然ですが、「DNA」が何の略か知っていますか?学校で習った言葉思い出して…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Deoxyribonucleic Acid（デオキシリボ核酸）」でした！「DNA」とは「デオキシリボ核酸」の略で、生物の遺伝情報を担う非常に重要な物質のことを指します。DNAは二重らせん構造と呼ばれる形をしており、その中に生命の設計図が書き込まれています。この設計図は、A・T・G・Cという4種類の塩基の並び方によっ