プロ野球ブルペン史ヤクルト黄金期を支えた郄津臣吾が語る守護神誕生秘話（後編）1994年、ヤクルトの郄津臣吾は自身初の最優秀救援投手賞を受賞した。だが抑えとしての自覚はたしかなものではなく、常にライバルを意識して競争のなかにいたという。とはいえ、マウンド上の郄津は当初から変に緊張することもなく、落ち着きはらっていると感じられた。一挙一動や姿勢が、冷静そのものだったのはなぜか──。日