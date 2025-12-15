プロ野球ブルペン史ヤクルト黄金期を支えた郄津臣吾が語る守護神誕生秘話（前編）1974年にセーブ制度が導入されて以降、長らく、絶対的な抑えがいなかった球団がある。当時の12球団のうち、最後にセーブ王の受賞者を輩出したヤクルトである。じつに、94年に郄津臣吾が初受賞するまで20年かかった。その間、チームの低迷期とほぼ重なっている。広岡達朗が監督を務めた78年、ヤクルトは球団初のリーグ優勝、日本一の