ÎóÅçÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢ÃÏ¿Ì¡¦Ê®²Ð¡¦ÄÅÇÈ¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤Î¶¼°Ò¤ËÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ºÒ³²Âç¹ñ¡¦ÆüËÜ¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎµðÂçºÒ³²¤¬¡¢ÆüËÜ»Ë¾å¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò»Ä¤·¤Æ¤­¤¿¡£Ê¿°Â»þÂå¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¡ÖÄç´Ñ¤ÎÂçÄÅÇÈ¡×¡¢¶áÀ¤¤Ç¤Ï¡ÖÊõ±Ê¤ÎÉÙ»Î»³Ê®²Ð¡×¤ä¡Ö°ÂÀ¯Æî³¤ÃÏ¿Ì¡×¡¢¶á¸½Âå¤Ç¤Ï¡Ö´ØÅìÂç¿ÌºÒ¡×¤ä¡Öºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡×¡Ä¡Ä¡£Îò»Ë¤òÂç¤­¤¯ÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¼«Á³ºÒ³²¤Ï¤Ê¤¼È¯À¸¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤­¤¿¤Î¤«¡£Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡Ö