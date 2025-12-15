東京ヴェルディ・アカデミーの実態〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第24回）Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。この連載では、その育成の秘密に迫っていく――。ヴェルディのアカデミーを「卒業」した当時について振り返る横山暁之photo by Fujimaki Goh現在ジェフユナイテッド千葉でプレーする横山暁之は、東京ヴェルディのアカデミーで技術に磨きをかけなが