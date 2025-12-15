東京ヴェルディ・アカデミーの実態〜プロで戦える選手が育つわけ（連載◆第23回）Ｊリーグ発足以前から、プロで活躍する選手たちを次々に輩出してきた東京ヴェルディの育成組織。この連載では、その育成の秘密に迫っていく――。東京ヴェルディのアカデミー「卒業」後の進路について語る横山暁之photo by Fujimaki Goh横山暁之は現在、ジェフユナイテッド千葉でプレーしているが、東京ヴェルディのアカデミーを"卒業"後、すぐ