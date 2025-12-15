スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！本日はイップスに悩んだ野球選手たちを追った連載です。第17回イップスの深層〜恐怖のイップスに抗い続けた男たち証言者・森大輔（１）イップス──これまで普通にやれていたことが突然できなくなってしまう。野球界においても例外ではなく、なかでも自分の投げ方を忘れてしまう"送球イップス"に苦しむ選手は多い。ある者はポジションを追われ、ある者は選手生命にピリオドを打たざ