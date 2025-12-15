ロッテ前コーチ・大塚明氏、入団直後の内野手時代を回顧守備の名手もプロ1年目は最悪のスタートだった。ロッテでチーフ打撃コーチ兼走塁コーチを務めた大塚明氏は今オフ、32年間所属したチームを退団。来年は高卒で入団して以来初めて球界を離れて外からプロ野球を見守る。今年4月に50歳を迎え、コーチ生活は選手兼任時代を含めて16年に及び「やり切った」という。多くのファンに愛された男が節目の年に大きな決断を下し、プロ生