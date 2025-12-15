NHK朝ドラ「ばけばけ」のモデルである小泉八雲とセツは史実ではどんな関係だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「2人が結ばれたのは怪談好きゆえ、とは言い切れない」という――。島根県隠岐郡海士町にある八雲広場（佐渡公園）。小泉八雲と妻セツの銅像（写真＝Asturio Cantabrio／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）■朝ドラで描かれた「通りすがり」の真意お金のために、松江中学の英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バスト