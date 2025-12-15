あなたはわかりますか？突然ですが、「幸運を祈る」“Keep one’s ( ? ) crossed”に何が入るかわかりますか？日常シーンでもよく使われる言葉ですが、日本では「Good luck！」よりはあまりなじみがないかもしれません。ヒントは外国人が幸運を祈るときにする「あのポーズ」です。気になる正解は……正解は・・・「fingers」でした！「Keep one’s fingers crossed」は、「うまくいくといいね」「応援してるよ」という気持ちを伝え