前編記事『「どうとんぼり神座」の不思議な満足感…ラーメン「こってり」全盛の時代に「あっさり」で客を惹きつける「巧妙な戦略」』から続く。「こってり」全盛の裏をつく「どうとんぼり神座（以下、神座）」のインバウンド対応に続いて、最大の特徴である淡麗であっさりとしたテイストについて触れていこう。現在ラーメン業界を席巻しているのは、ご存知「ラーメン二郎」を頂点とする、豚骨醤油の濃厚スープと大盛りの極太麺が特