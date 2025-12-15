仕事の都合で、急にデートをキャンセルしなければならない状況もあるかと思います。急なキャンセルによって、女の子の気持ちが急降下して、そのまま音信不通となってしまう事態も考えらます。できるだけスマートな振る舞いで対処したいものです。そこで今回は、そのような状況を回避するためにも、「仕事の都合でデートをキャンセルするときの振る舞い９パターン」を紹介させて頂きます。【１】メールではなく、できるだけ電話で伝