“北海道名物”でもおなじみ、ジンギスカンに再ブームの波が押し寄せている。ただ、この動きに水を差すような事態が起こっているという。発端となったのは12月10日のこと。日本保守党の百田尚樹参議院議員の公設第一秘書で、日本保守党衆議院東京都第29区支部長の小坂英二氏のツイートだ。〈北海道のジンギスカン人気店とされる「だるま」の経営者の話です。（中略）「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の初日に注意喚起する次第です〉