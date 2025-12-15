学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「Zepp」はなんの略語？「Zepp」はなんの略か知っていますか？ヒントは、ある飛行船に由来する名前です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「Zeppelin（ツェッペリン）」に由来した言葉でした！Zepp DiverCityやZepp H