いまや国策となった「レアアースの生産、確保」最近耳にする機会が多くなった「レアアース」は、元素の周期律表の第?族に属するアクチノイド系元素を除いた元素のことを指し、スカンジウムとイットリウム、さらにランタノイド15元素を合わせた計17元素の総称です。世界中で広く採取できる「軽希土類」と、存在量が少なくて中国に偏在する「重希土類」などに分類されます。かつては分離が難しく「希少な土」だと考えられたことが「