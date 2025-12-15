福岡県みやこ町で14日、住宅を全焼する火事がありました。焼け跡から男性1人の遺体が見つかっています。警察や消防によりますと、14日午前0時半ごろ、福岡県みやこ町勝山黒田で「家が燃えている」と近くの住民から119番通報がありました。火は、約5時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。焼け跡から男性1人の遺体が見つかっています。警察によりますと、全焼した家に1人で住む90代の男性と、火事の後