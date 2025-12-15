福岡市東区で14日、病気に立ち向かう子どもたちにクリスマスプレゼントを贈ろうと、160人以上がサンタクロース姿で街を行進するチャリティーイベントが開かれました。14日、福岡市東区千早を行進したのは、1歳から73歳までの164人の“サンタクロース”です。このイベントは、病気に立ち向かう子どもたちにクリスマスプレゼントを贈ろうと九州産業大学の学生が企画したものです。イベントの参加者から集めた約5万