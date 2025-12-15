これまで大旋風をまきおこしている、高橋大輔さんが演出する氷上エンタテインメント「滑走屋」の「第二巻」が2026年3月19日から22日までオーヴィジョンアリーナ福岡で幕をあける。ライターの田中亜紀子さんによる高橋大輔さんの特別インタビューを2回に分けてお届けする。第1回は、大きな話題となったオーディションについて詳しく聞く。「これがこけたらもうできないと思っていました」高橋大輔さんがプロデュースする「滑走屋」